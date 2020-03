Es zeichnet sich immer deutlicher abzeichnet, dass die Europäische und Deutsche Wirtschaft auf einen Konjunktureinbruch in Rekorddimension zusteuert. Nach dem zuletzt um einen Rekordwert eingebrochenen Cifo-Index für die Exportstimmung in Deutschland signalisiert das heute auch der von der EU veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Situation, der ebenfalls in historischen Dimensionen von 103,4 auf 94,5 Punkte einbricht. Das ist der stärkste Einbruch seit Erfassung..

