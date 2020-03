Obwohl sich die Nachrichtenlage über das Wochenende weiter eintrübte und sogar Donald Trump inzwischen seine Sorglosigkeit und seinen Zweckoptimismus diesbezüglich über Bord geworfen hat, starten die internationalen Aktienmärkte überraschend robust in die neue Handelswoche. Was ist davon zu halten? Haben wir vielleicht die Tiefstände des Crashs schon hinter uns liegen? Darüber diskutieren Mick Knauff und Jürgen Schmitt aus ihren Home-Offices heraus in der neuen Ausgaben der Börsenwoche. Dabei darf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...