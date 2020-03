Die Derivateanleger in Stuttgart bevorzugen heute klassische Optionsscheine auf Einzelwerte. Umsatzspitzenreiter ist ein Put-Optionsschein (WKN MC6H0U) auf den im Ticketing und Live-Entertainment tätigen CTS Eventim-Konzern. In dem Put-Optionsschein sind hauptsächlich Käufer zu verzeichnen. Die Anleger gehen also von fallenden Notierungen in der CTS Eventim-Aktie aus. Die Aktie fiel ausgehend von ihrem Jahreshoch Ende Januar bei 61,40 Euro zwischenzeitlich bis auf 25,96 Euro. Heute notiert die Aktie ...

