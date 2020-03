Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Exporte deutlich auf rund 6.546 Mio. Euro (2019; plus 7,0 %) gegenüber rund 6.116 Mio. Euro (2018), berichtet der VDMA. Europa ist nach wie vor wichtigste Abnehmerregion für die deutschen Hersteller von Verfahrenstechnik: Die Hälfte aller Ausfuhren gingen in die Staaten der EU-27 und des Sonstigen Europas. Der Hauptteil dieser Lieferungen entfällt auf die EU-27. Die Exporte in diese Staaten stiegen 2019 um 6,0 % auf 2.371,8 Mio. Euro. Ähnlich positiv entwickelten sich auch die Exporte in die anderen Staaten Europas. In Summe stiegen die Exporte in das Sonstige Europa um 5,6 % auf 951,1 Mio. Euro.

Asien legt zu, Naher Osten lässt nach

In anderen Regionen waren 2019 unterschiedliche ...

