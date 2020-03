In den vergangenen Tagen haben die Aktienmärkte eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit gegenüber schlechten Nachrichten entwickelt. In den USA, dem neuen Brennpunkt der Corona-Pandemie, rechnet der oberste Virus-Bekämpfer Anthony Fauci mit bis zu 200.000 Covid-19-Toten. Sein Präsident rudert daraufhin zurück und will an den Lockdown-Maßnahmen bis Ende April festhalten. Auch in Europa ist noch keine Verlangsamung bei der Rate der Corona-Neuinfektionen und damit auch kein Ende des wirtschaftlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...