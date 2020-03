Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Overath (pts037/30.03.2020/17:35) - Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ("A.H.T.") ist auch in diesen Zeiten gut aufgestellt. Fokus ist aktuell die Auftragsbearbeitung in unserer Umgebung infolge unserer gestiegenen Aktivitäten im In- bzw. benachbarten europäischen Ausland. Auch wenn wir teilweise die Tätigkeiten ins "Home Office" ausgelagert haben, sind wir dennoch wie gewohnt erreichbar und stellen sicher, dass unsere Kunden zur Zufriedenheit bedient werden. Die Fertigstellung der beauftragten Planungen und die Realisierung des Projektes in unmittelbarer Nähe der A.H.T. (wir berichteten) ist weiterhin in vollem Gange. Die Ereignisse zeigen, dass der Aufbau dezentraler Strukturen und zirkulärer Wertschöpfung wichtiger als jemals zuvor ist. Ferner nutzen wir die Zeit, um Konzepte zur Nutzbarmachung von Abfallstoffen sowie - neben Wärme- und Stromerzeugung - die Separation von Wasserstoff und anderen Bestandteilen aus biogenem Synthesegas weiter voranzubringen. Gerade vor dem Hintergrund der Novellierung der Düngeverordnung und Bestätigung des Bundesrates am vergangenen Freitag, den 27.03.2020, erfahren unsere Aktivitäten in Norddeutschland und der Schweiz zur thermischen und stofflichen Verwertung von Gülle einen erneuten Aufschwung (wir berichteten am 06.06.2019 und am 15.11.2020). Somit steht nach Umsetzung durch das Bundesministerium für Landwirtschaft und Energie eine Rahmengesetzgebung zur Verfügung, die dem Unternehmen sowie seinen Kunden Planungssicherheit und weiteren Zugriff auf Fördermittel ermöglicht. Die Aktivitäten in unseren Nachbarländern Niederlande, Belgien und Luxemburg haben sich durch ähnliche Entwicklungen und politische Vorgaben verstärkt - im Zuge der heutigen digitalen Vernetzung bleibt die Projektentwicklung gewährleistet. Seit Anfang des Jahres beteiligt sich die A.H.T. zudem an zwei weiteren Ausschreibungen: ein Demonstrationsvorhaben in Japan und ein weiteres Projekt in Afrika. Die laufenden ingenieurstechnischen Arbeiten, Projektakquise, Angebotserstellung sowie Kundensupport werden regelmäßig über entsprechenden digitalen Austausch an das jeweilige Projekt angepasst. Auch Installationen vor Ort werden weiterhin durch uns betreut. Hier finden Sie die neuesten Unternehmensnachrichten und unser Archiv zu unseren Projekten - Rückfragen willkommen: http://www.aht-syngas.com/de/investor-relations/corporate-news.html Wir wünschen unseren Investoren, Partnern, Zulieferern und Kunden Gesundheit und Kraft in diesen Zeiten. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment: Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das umweltfreundliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. WKN: A12AGY ISIN: NL0010872388 (Ende) Aussender: A.H.T. Syngas Technology N.V. Ansprechpartner: Gero Bernhard Ferges Tel.: +49 2206 95190-0 E-Mail: info@aht-syngas.com Website: www.aht-syngas.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200330037

