Resaphene Suisse AG: Resaphene Suisse AG hat Delisting bei der Wiener Börse beantragt

30.03.2020 / 18:35 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Roggwil, den 30. März 2020 - Die Resaphene Suisse AG, ISIN CH0367465439, WKN A2JG91, hat heute das Delisting bei der Wiener Börse beantragt und der letzte Handelstag wird der 30.04.2020 sein. In Verhandlungen mit Investoren hatte sich das Listing an der Börse als Hinderungsgrund für einen Einstieg von Private-Equity-Fonds erwiesen. Dem trägt der Verwaltungsrat nun Rechnung, indem ein Going Private vollzogen wird.

Aktuell entwickelt sich das 1. Quartal 2020 auf Konzernebene zu dem besten Quartal der Unternehmensgeschichte. In diesem Jahr soll noch die FDA-Zulassung erlangt werden, um das Tinnitus-Therapiegerät tinniwell in den USA auf den Markt zu bringen.

++ Über die Resaphene Suisse AG
Die Resaphene Suisse AG mit Sitz in Roggwil, Schweiz, ist ein Medizintechnik-Unternehmen, das 2015 gegründet wurde und seit 2016 unter dem Namen tinniwell ein Tinnitus-Therapiegerät vertreibt. Seit Juni 2018 werden die Aktien an der Wiener Börse im Segment Dritter Markt gehandelt. Als weitere Vertriebsgesellschaften fungieren die Resaphene Deutschland GmbH in Konstanz, die Resaphene UK Ltd. in London und die Resaphene US LLC in den USA.

++ Kontakt für Rückfragen:
Resaphene Suisse AG 
Rütistrasse 8b 
9325 Roggwil 
Schweiz

Investor Relations Kontakt: 
Frau Anke Rauterkus (Chief Executive Officer) 
a.rauterkus@resaphene.ch

30.03.2020 CET/CEST