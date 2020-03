PANTAFLIX erwartet negative Auswirkungen der Corona-Pandemie, eine konkrete Prognose zum Geschäftsjahr 2020 ist daher derzeit nicht möglichDGAP-Ad-hoc: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Prognose PANTAFLIX erwartet negative Auswirkungen der Corona-Pandemie, eine konkrete Prognose zum Geschäftsjahr 2020 ist daher derzeit nicht möglich30.03.2020 / 19:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PANTAFLIX erwartet negative Auswirkungen der Corona-Pandemie, eine konkrete Prognose zum Geschäftsjahr 2020 ist daher derzeit nicht möglichMünchen, 30. März 2020. Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) musste in Folge der Corona-Pandemie auf behördliche Anweisung sämtliche Filmarbeiten unterbrechen bzw. weitere in Planung befindliche Projekte auf unbestimmte Zeit verschieben. Die vorübergehende Produktionsunterbrechung bezieht sich auf eine angelaufene und zwei in Vorbereitung befindliche Filmproduktionen. Es ist geplant, die Dreharbeiten möglichst zeitnah wieder aufzunehmen, allerdings ist dies abhängig vom weiteren Verlauf der Pandemie und deren Auswirkungen auf das wirtschaftliche und soziale Leben. Die PANTAFLIX AG rechnet darüber hinaus mit möglichen Verzögerungen bei weiteren für das Geschäftsjahr 2020 geplanten Produktionen. Deshalb hat das Unternehmen wegen des erwarteten Arbeitsausfalls und zum Schutz der Beschäftigten für einen Großteil der Mitarbeiter ab 1. April 2020 Kurzarbeit beantragt. Parallel dazu wurde die Inanspruchnahme aller verfügbaren staatlichen Hilfsmaßnahmen auf Bundes- und Landesebene geprüft und teilweise bereits beantragt. Dadurch soll der Geschäftsbetrieb langfristig gesichert sowie das Unternehmen auf die Wiederaufnahme seiner Geschäftstätigkeiten nach Auslaufen der im Zuge der Pandemie verhängten Einschränkungen vorbereitet werden.Vor diesem Hintergrund haben Vorstand und Aufsichtsrat der PANTAFLIX AG heute den Status und Ausblick sowie die Handlungsoptionen erörtert und einen strategischen Überprüfungsprozess für eine weitere nachhaltige Optimierung des Unternehmens beschlossen. Diese Prüfung kann Auswirkungen auf die gegenwärtige Struktur der Gesellschaft haben, bis hin zu einer Abspaltung und möglichen Verkauf oder Teilverkauf einzelner Unternehmensbereiche.Die Corona-Pandemie wird nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der PANTAFLIX AG haben. Über Dauer und Umfang dieser negativen Auswirkungen können derzeit keine verlässlichen Angaben getroffen werden. Die PANTAFLIX AG wird ihre Geschäftszahlen 2019 im Juni 2020 veröffentlichen und dann eine Einschätzung der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie treffen.Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 1250903-30 E-Mail: sh@crossalliance.de Website: www.crossalliance.de30.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: PANTAFLIX AG Holzstraße 30 80469 München Deutschland Telefon: +49 89 2323 85 50 Fax: +49 89 2323 85 519 E-Mail: ir@pantaflix.com; i.burkhardt@pantaflix.com Internet: www.pantaflixgroup.com ISIN: DE000A12UPJ7 WKN: A12UPJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange; BX EQS News ID: 1010539Ende der Mitteilung DGAP News-Service1010539 30.03.2020 CET/CEST