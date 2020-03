HAMBURG (dpa-AFX) - Alstria Office zieht seinen Dividendenvorschlag zurück. Die Unsicherheit, die der Coronavirus erzeuge, sei zu unsicher, um die Ausschüttung jetzt zu beziffern, teilte der MDax -Konzern am Montagabend in Hamburg mit.



Für den Konzern sind die Folgen der Pandemie vor allem dadurch zu spüren, dass Mieter ihre monatlichen Überweisungen aussetzen, so wie es ihnen seit vergangener Woche gesetzlich erlaubt ist. Das Mietvolumen derer, die zunächst nicht zahlen wollen, liege bei einer Milliarde Euro pro Monat oder 6,8 Prozent, teilte der Vermieter von Büroimmobilien mit.



Zwar sei das Unternehmen liquide, doch über eine Dividende soll erst entschieden werden, wenn die Auswirkungen des Virus klarer seien. Das soll spätestens in der Einladung zur Hauptversammlung 2020 der Fall sein. Diese wurde zuletzt auf einen unbekannten Termin verschoben./fba/he

