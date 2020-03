Adidas-Aktie (ADS): Shutdown enzieht die Geschäftsgrundlage

Verschiebung von Sport-Events und Verbot von Freizeitsport sind noch nicht genug. Adidas-Boss sorgt für Image-GAU. Nike fertigt Schutzmasken.

Symbol:ISIN:Die Krise hat bei der Adidas-Aktie Spuren hinterlassen. Bis in die letzte Januarwoche hinein lief alles glatt, ehe das Wertpapier stufenweise abverkauft wurde. Die technische Gegenreaktion kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich an der Faktenlage noch wenig gebessert hat. Die Unterstützungs-/Widerstandszone bei 198 EUR bietet sich für ein Short Setup an.Sportliche Großereignisse wie die Fußball-EM und die Olympischen Spiele wurden verschoben, Freizeitsport fällt größtenteils ebenfalls aus und die Einzelhandelsgeschäfte sind geschlossen. Somit fehlt Adidas weitgehend die Geschäftsgrundlage. Dabei ist festzustellen, dass der Wettbewerber nicht nur im Chartbild derzeit die bessere Figur macht. Statt zu jammern und wie von Adidas-Boss Kasper Rorsted angekündigt Vermietern die Einnahmen zu kürzen, hat Nike beschlossen, jetzt auch Schutzmasken zu fertigen.Das Schließen der Kurslücke bei 197.49 EUR würden wir als Verkaufssignal interpretieren und den Stopp Loss bei 214.90 EUR setzen. Mit dem Kursziel beim Pivot-Tief von 160.00 EUR kommen wir auf ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2.2. Bis zu den Quartalszahlen am 8. Mai bleibt uns ausreichend Zeit, die Aktien zurückzukaufen.Aussicht: BÄRISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in ADS.