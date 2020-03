Staatliche Hilfen ja, Verstaatlichung nein - so lautete die prompte Antwort der Lufthansa auf einen Vorschlag des Frankfurter Oberbürgermeisters, die Airline komplett in Staatshand zu begeben, bis die Corona-Krise überstanden sei. Man sei solide aufgestellt und verfüge über eine große Liquidität, so Lufthansa-Chef Spohr. Die Aktie verlor gestern dennoch rund 2,8 Prozent auf 8,80 Euro. EUWAX ____________________________________________________________________________ Der Autor stellt hier lediglich ...

