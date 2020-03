Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Auftakt in die neue Handelswoche ist geglückt. Der DAX legte auch dank Unterstützung von der Wall Street kräftig zu. Allerdings war es zuvor wieder einmal ein wilder Ritt. Und dabei dürfte es auch in den kommenden Tagen bleiben. Bei den Einzelthemen geht es heute um Öl, Ping An Healthcare, Tencent, Abbott Laboratories, Microsoft, die Deutsche Lufthansa, die Deutsche Post, ProSiebenSat.1, HelloFresh und Zalando. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.