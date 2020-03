Vorbörslich gibt der Wirkstoffhersteller Evotec heute eine neue Kooperation in Südkorea bekannt. Gemeinsam mit dem südkoreanischen Pharmaunternehmen Ildong Pharmaceutical Co., Ltd. sollen Projekte von Ildong bis zur Einreichung der behördlichen Zulassung für klinische Studien beschleunigt werden. Dazu sollen im Rahmen der Vereinbarung Experten von Evotec die umfangreiche INDiGO-Plattform einsetzen. Zum Start der Kooperation soll das für drei bis sechs Projekte von Ildong erfolgen. Mit e..

Den vollständigen Artikel lesen ...