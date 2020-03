Der französische Hersteller von Edelprodukten Hermès International SCA (ISIN: FR0000052292) will seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 4,55 Euro für das letzte Geschäftsjahr ausschütten. Ursprünglich war eine Dividende in Höhe von 5 Euro geplant. Damit soll die Ausschüttung auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden. Hermès will auch 20 Mio. Euro an Krankenhäuser spenden sowie die Grundgehälter seiner weltweiten ...

