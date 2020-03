Schindellegi (awp) - Kühne+Nagel-Mehrheitsaktionär Klaus-Michael Kühne hat seinen Anteil an Hapag-Lloyd erhöht. Seine Kühne-Stiftung hält nun via die Tochtergesellschaft Kühne Maritime rund 30 Prozent der Anteile der Hamburger Linienreederei, wie die Kühne Holding AG am Dienstag mitteilte. "Als einem der Ankeraktionäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...