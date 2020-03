Kräftig nach oben ging es am Vormittag für die Aktie von Royal Dutch Shell. Kein Wunder, gibt es doch gleich zwei positive Nachrichten, die am Dienstag für Rückenwind sorgen.Zum einen hat sich Shell eine neue Kreditlinie in Höhe von 12 Milliarden US-Dollar gesichert und damit die Liquidität weiter gestärkt. Diese kommt zu der bereits im Dezember unterschriebenen Kreditlinie von 10 Milliarden Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...