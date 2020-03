Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Würzburg (pts017/31.03.2020/12:00) - China kann aktuell seine wirtschaftlichen Aktivitäten wieder hochfahren. Gleichzeitig sind die ersten Erkenntnisse aus der Corona-Epidemie im Reich der Mitte zu ziehen. Knapp 680 produzierende Unternehmen in China haben sich im Zeitraum vom 28.2. bis 4.3.2020 an einer Umfrage der Vogel Communications Group in Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern über die Auswirkungen und Folgen der Epidemie. Die Erkenntnisse der Ad-hoc-Studie belegen die vielfältigen Herausforderungen bei der Wiederaufnahme von Produktionsprozessen und Lieferketten - sowohl von staatlicher als auch von privater Seite.



So will sich ein erheblicher Anteil der befragten Unternehmen neue Lieferanten-Netzwerke aufbauen oder seine Produktionsprozesse deutlich stärker automatisieren. Auch bekommt die Idee einer Dezentralisierung der Produktion neuen Vorschub. Genauso wie neue Formen der Zusammenarbeit bei Forschung und Entwicklung. Als Denkmodell wird etwa ein firmenübergreifendes Pooling von Mitarbeitern im Bereich Forschung und Entwicklung propagiert.



Gerd Kielburger, Director International Business & Strategy der Vogel Communications Group, sieht in diesen Denkanstößen nicht nur Chancen für internationale Anbieter, um sich besser auf die Bedürfnisse der chinesischen Produzenten einstellen zu können: "Möglicherweise werden wir uns nach der Coronavirus-Pandemie in Deutschland und Europa ähnlichen Herausforderungen gegenübersehen."



Vogel Communications Group ist bereits seit 25 Jahren über seine Joint-Venture-Tochter Beijing Jigong Vogel Media Advertising erfolgreich mit einer Vielzahl von Industrie-Fachmedien auf allen Kommunikationskanälen aktiv, darunter unter anderem auch "MM Maschinenmarkt China".



Der kostenfreie Report zeigt auf 25 Seiten und einer Vielzahl von Grafiken interessante Umfrageergebnisse und sich daraus ableitende Erkenntnisse.



Der Report steht zum PDF-Download bereit unter: https://www.maschinenmarkt.vogel.de/auswirkungen-der-corona-krise-auf-die-liefer ketten-in-china-d-42794/



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Chief Communication Officer Dr. Gunther Schunk (E-Mail: gunther.schunk@vogel.de).



