Heute ist Quartalsultimo. Der "Manic March" wird sicher in die Börsegeschichte eingehen. Aktuell geht es um runde Marken in ATX und DAX, 2000 resp. 10.000 Punkte. Allerdings könnte es sein, dass heute der eine oder andere Institutionelle noch ein wenig reduziertes Aktienexposure zeigen möchte in seinem Quartalsbericht. ATX ( Akt. Indikation: 2000,80 /2001,00, 0,56%)DAX ( Akt. Indikation: 9818,00 /9818,00, 0,02%) News gibt es vom Börsentag Wien, der zunächst auf den 30. Mai verschoben worden war. Nun ist auch das (logischerweise) nicht möglich, der neue Termin ist 2021 und konrket der 8. Mai, Location wieder Austria Center Vienna. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.03.)

