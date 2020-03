Das Gamingunternehmen bet-at-home.com wird die Präsenzhauptversammlung am 20.05.2020 zum Schutz aller Teilnehmer nicht durchführen. Man werde "unter Berücksichtigung des künftigen Verlaufs der Corona-Infektionswelle schnellstmöglich über das weitere Vorgehen entscheiden", teilt das Unternehmen mit. Die Abhaltung einer so genannten "virtuellen" Hauptversammlung wird geprüft. In diesem Fall würde die Hauptversammlung zum Schutz vor Infektionen ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfinden.bet-at-home.com ( Akt. Indikation: 26,76 /26,88, -0,37%) Jede Menge frisches Research: Die Analysten von SRC Research bestätigen das Accumulate-Rating für CA Immo. Da sie ihre Annahmen zur ...

