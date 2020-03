Pro Woche verliert der Volkswagen-Konzern aktuell aufgrund des Coronavirus rund zwei Milliarden Euro, sagte dessen Chef Herbert Diess in einem Fernsehinterview dem ZDF. Grund sei der Ausbruch des Coronavirus. Derzeit seien die Verkaufsaktivitäten nur in China wieder angelaufen, so Diess. Nur dort würden Umsätze erzeugt. "Wir müssen unsere Produktionspläne überdenken. An unseren deutschen Standorten haben wir noch nicht den Weg zurück in die Spur gefunden, wie es in China der Fall ist. Nur wenn wir ...

