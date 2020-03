Investieren in Öl via Strukturierte Produkte - ein Leitfaden und ein Zertifikat(AT0000A2EFA7) Die RCB bringt ein PDF (Link) mit Wissen: .. so einfach ist das Investieren in Rohstoffe nicht. Warum das so ist und was Anleger zu beachten haben erläutert das Team "Strukturierte Produkte" der RCB.".. mit Index- und Partizipations-Zertifikaten können Anleger 1:1 an der Kursentwicklung des Basiswerts teilhaben, z.B. mit dem RCB-Indexzertifikat mit der folgenden ISIN: AT0000A2EFA7." Alle Details zum Produkt

