Die börsennotierte steirische ams AG hat ihre Kapitalerhöhung während der Coronakrise abgeschlossen. Diese dient in erster Linie der Übernahme des deutschen Osram-Konzerns. Der ams werden nach Vollzug der Bezugsrechtsemission wie geplant Bruttoerlöse von rund 1,65 Mrd. Euro zufließen, so das Unternehmen.Nach Abschluss der Bezugsfrist am gestrigen Montag wurden Bezugsrechte für 117,451.512 Angebotene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...