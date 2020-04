Rohrleitungssysteme aus Kunststoff haben sich in Industrie und Bauwirtschaft als vielseitige und zuverlässige Alternative zu herkömmlichen Metallsystemen etabliert. Die Planung und Installation von Rohrleitungssystemen aus Kunststoff erfordern andere Vorbereitungsmaßnahmen als ihre metallischen Gegenstücke und sollten nicht eins zu eins substituiert werden. Wer die Planungsunterschiede nicht beachtet, stößt häufig auf Herausforderungen.

Faktoren für ordnungsgemäße Installation

Der Hauptgrund für den Ausfall von Kunststoffrohrleitungen ist, dass in der Industrie häufig thermoplastische Rohrleitungssysteme wie Metall konstruiert und installiert werden. Beim Einsatz von Metallrohrmethoden in Kunststoffsystemen werden mechanische Spannungen dauerhaft in das Rohrleitungssystem eingeschlossen, was die Lebensdauer verkürzt. Wird etwa ein mehrere Meter langes Kunststoffrohr nur an beiden Enden verschraubt, wie es bei Metallrohren üblich ist, kann es zu Undichtigkeiten kommen. Das elastischere Material verformt sich durch sein Eigengewicht stärker und wandert so gegebenenfalls aus der Armatur aus. Auch zu eng ausgewählte Rohrschellen können bei Kunststoffrohren zu Spannungsrissen führen - und das vielfach zunächst unsichtbar auf der Rohrseite, die der Wand zugewandt ist, sodass die Fehler lange unentdeckt bleiben.

Die Methoden der Metallkonstruktion und -installation berücksichtigen zudem nicht die Tatsache, dass Kunststoff-Rohrleitungssysteme dynamisch sind und dass sich Kunststoff bis zu zehnmal schneller ausdehnt und zusammenzieht als Metall. Kunststoffrohre dehnen sich aus und ziehen sich zusammen, ...

