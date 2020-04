Den nächsten Großauftrag aus Norwegen meldet heute vorbörslich der Windanlagenbauer Nordex, nachdem erst vorletzte Woche von einem Kunden in Norwegen 72 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 400 MW bestellt wurden. Heute hat Nordex einen Auftrag für die neuen Delta4000-Turbinen mit einer Nennleistung von 5MW+ erhalten. Geliefert werden neun N149/5.X-Turbinen für den Windpark "Lutelandet" an die Lutelandet Energiepark AS, einer Tochtergesellschaft der norwegischen Stadtwerke SFE Produksj..

