Zürich (awp) - Die SIX hat dem Gesuch der amerikanischen Ölgesellschaft Schlumberger Limited auf Dekotierung ihrer an der Schweizer Börse sekundärkotierten Namenaktien zugestimmt. Die Dekotierung erfolge per 3. Juli 2020, teilte SIX am Mittwoch mit. Letzter Handelstag ist der 2. Juli. sig/gab ...

