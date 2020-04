Die Erholung konnte gestern an den europäischen Börsen fortgesetzt werden, wenngleich der Handel eher ereignislos verlief und die Zuwächse nur bescheiden ausfielen. Der EuroStoxx 50 konnte sich um 0,8% steigern, erlitt aber einen Monatsverlust von 16,0%, mit einem Rückgang von etwas mehr als 25,0% war es das zweitschlechteste Quartal der Geschichte, der CAC 40 legte gestern um 0,4% zu, der Dax erzielte ein Plus von 1,2%, schloss aber das Quartal unter der Marke von 10.000 Punkten und der FTSE 100 konnte um 2,0% stärker den Handel beenden. Am Morgen hatten unerwartet robuste chinesische Konjunkturdaten für Unterstützung gesorgt, später waren die Vorgaben in den USA ebenfalls dank überraschend stabiler Konjunkturdaten positiv. Während ...

