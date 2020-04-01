BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 55 (110) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 39 (63) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 47 (64) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR TAKKT AUF 11,00 (16,50) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT STRÖER AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 55 (62) EURCOMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR HHLA AUF 21 (29) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 38 (44) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 21,50 (25,00) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT LANXESS AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 50 (52) EURCREDIT SUISSE HEBT SYMRISE AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 88 (84) EURCREDIT SUISSE HEBT WACKER CHEMIE AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 52 (61) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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