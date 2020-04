Kräftig auf die Anleger-Nase gibt heute für DEUTSCHE BANK-Aktionäre. Schließlich rutscht die Aktie um 5% in die Tiefe. Damit können Sie die Anteilsscheine jetzt schon für 5,66 Euro kaufen. Gewinnen die Bären jetzt dauerhaft die Oberhand?

Was tun Sie mit Ihrem Depot in der Corona-Krise? Wir haben für Sie zahlreiche Tipps zusammengestellt. Lesen Sie am besten sofort unseren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...