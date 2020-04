Am 31. März 2020 verabschiedet sich der langjähriger Institutsleiter Prof. Dr. Horst-Christian Langowski aus der Institutsleitung des Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV und geht in den wohlverdienten Ruhestand. Seit fast 30 Jahren wirkte er am IVV, die letzten 16 Jahre davon als Institutsleiter. Seine Nachfolgerin Prof. Dr. Andrea Büttner ist bereits seit 1. November 2019 im Amt und wird zum 1. April 2020 die geschäftsführende Leitung des Instituts übernehmen. Außerdem tritt sie zu diesem Zeitpunkt auch im Kompetenzzentrum für angewandte Forschung in der Lebensmittel- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...