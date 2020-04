Die rasante Ausbreitung des Coronavirus in der USA und in Europa hat am Aktienmarkt neue Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Pandemie geschürt. Droht jetzt der "zweite Sturm an der Börse"? Der DAX -2,95% gab kurz nach Handelsbeginn um 3,3 Prozent auf 9.607 Punkte nach. Noch am Dienstag hatte er es zwischenzeitlich über die 10 000-Punkte-Marke geschafft. Der MDAX -2,54% büßte 2,4 Prozent ein ...

