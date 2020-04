StageZero (TSXV: SZLS; FRA: 61N), spezialisiert auf die Früherkennung von Krebs, will seine bestehende CLIA-zertifizierte Laborkapazität sowie seine proprietäre Tele-Health-Plattform nutzen, um dezentral mobile Covid-19 Tests in den USA und in Kanada anzubieten. Stagezero wird sowohl serologische Point-of-Care- als auch laborbasierte PCR-Tests anbieten. An das Tele-Health-System sind in ganz Nordamerika Arztpraxen sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...