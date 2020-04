Magna nimmt die Produktfertigung in Graz gestaffelt wieder auf. Den Anfang macht eine kleine Mannschaft am 6. April im Prototypenbau, die Serienfertigung von Fahrzeugen soll nach Ostern starten. Wie Magna mitteilt, nimmt das Unternehmen die Fahrzeugproduktion in Graz gestaffelt wieder auf. Man beobachte die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus und die möglichen Auswirkungen weiterhin sehr genau und richte seine Geschäftstätigkeit danach aus. Darüber evaluiere man im täglichen Austausch ...

