RHI Magnesita hat im abgelaufenen Jahr Umsätze in Höhe von 2,9 Mrd. Euro (-6,5 Prozent) erreicht. Das EBITDA ging um 8,9 Prozent auf 408 Mio. Euro zurück. CEO Stefan Borgas: "Mit Blick auf die Zukunft werden wir von den Schritten profitieren, die wir zur Stärkung des Geschäfts unternommen haben, insbesondere vom Plan zur Produktionsoptimierung. Das schwierige Marktumfeld in der zweiten Jahreshälfte 2019 hat sich jedoch im ersten Quartal 2020 fortgesetzt. Während COVID-19 bislang keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen auf das Geschäft hatte, haben wir in letzter Zeit eine Verlangsamung der Kundenaktivität festgestellt, insbesondere in unserer Stahlsparte, und das künftige Nachfrageumfeld ist sehr ungewiss. Wir haben umfangreiche ...

