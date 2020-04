Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index spulte den Fahrplan vom Montag sehr gut ab. Der Index ließ die Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch hinter sich und vollzog einen klassischen Pullback in Richtung der Widerstandszone zwischen 7.975 und 8.027 Punkten. Dort drehte der US-Technologieindex im gestrigen Handel gen Süden ein und bewirkte auf diese Weise ein bärisches Intraday-Reversal.

Die negative Umkehrkerze an einer dermaßen exponierten Stelle im Chart sorgt heute vorbörslich wenig überraschend erst einmal für Verluste. Die Erholung der letzten Tage könnte nun beendet sein und die nächste übergeordnete Abwärtswelle anlaufen. Dabei lassen sich 7.604, 7.463 und 7.304 Punkte als Ziele auf der Unterseite nennen. Letztere Marke käme einem Test der überwundenen Abwärtstrendlinie und der Oberkante des zuletzt gerissenen Upgaps gleich. Die Kurslücke wäre bei 7.145 Punkten geschlossen.

Erst wenn der Nasdaq-100 das gestrige Hoch und auch die Widerstandszone um 8.000 Punkte hinter sich lassen kann, könnte die technische Gegenreaktion auf die starken Verluste im März sich in Richtung der Marke von 8.167 Punkten fortsetzen. Dort wird in Kürze auch der EMA200 auftreffen. Unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts befindet sich der Index formal in Bärenhand.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 08.01.2020 - 31.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2015 - 31.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Der Beitrag Nasdaq-100 - Das könnte es gewesen sein erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).