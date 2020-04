Auf dem Radar: AMSStieg am Dienstag um 3,78 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 240% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date liegt die Aktie bei 74,68 Prozent Minus. Mit 90,91 Prozent Buys jene Aktie unter den Top 10 der meistgehandelten österreichischen Titel in der 7-Tages-Sicht bei wikifolio.com mit dem grössten Kauf-Anteil.aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 8,30 /8,32 Veränderung zu letztem SK: -9,45% Auf dem Radar: AndritzStieg am Dienstag um 4,23 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 119% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date liegt die Aktie bei 25,57 Prozent Minus. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 27,86 /28,08 Veränderung zu letztem SK: -2,13% Auf dem Radar: Athos ImmobilienFiel am Dienstag um -10 Prozent. Das Handelsvolumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...