Im aktuellen Fondsjournal der 3BG KAG schreibt Geschäftsführer Alois Wögerbauer zu den aktuellen Entwicklungen an den Kapitalmärkten aufgrund CoVid 19: "Der rasanteste Börseneinbruch in so kurzer Zeit, der größte Tagesverlust, der größte Tagesgewinn - seit der Lehman- Pleite, seit dem Crash 1987 oder gar seit den 1930er-Jahren? Überlassen wir diese tägliche Meldungslage den Statistikern. Es macht die zu treffenden Entscheidungen ohnehin nicht einfacher. Wir erleben historische Zeiten. Ein weitgehend synchroner Shut-Down von wesentlichen Teilen der Weltwirtschaft war in keinen Risikomodellen vorgesehen. Unternehmenslenker, Ökonomen und auch Wertpapierexperten bewegen sich auf völligem Neuland. Ein Angebots- und ein Nach- frageschock zur gleichen ...

