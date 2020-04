Ort des Tages: Georg Fischer Fittings GmbH Standort Österreich. Georg Fischer sorgt für sicheren Transport von Flüssigkeiten und Gasen. So senken leichte Bauteile in Autos den CO2 Ausstoß. Dazu kommen Hochpräzisionsmaschinen, die zum Schneiden und Fräsen in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden. In Traisen (NÖ) produziert Georg Fischer seit 100 Jahren Teile, die Stahlrohre verbinden. Derzeit stellen 500 Mitarbeiter über 50 Mio. solcher Teile jährlich her. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich. Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.04.)

