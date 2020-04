Der Online-Marktplatz soll schon in den kommenden Tagen an den Start gehen und Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen in ganz Deutschland zugute kommen. Hinter der Initiative unter dem Dach des VCI stehen sowohl große Hersteller als auch mittelständische Unternehmen, die wöchentlich mehrere tausend Tonnen der benötigten Chemikalien und Gebinde für ihren Transport liefern. "In einem gemeinsamen Kraftakt werden unsere Unternehmen alles dafür tun, Kerneinrichtungen des Gesundheitssystems in ganz Deutschland mit Desinfektionsmitteln zu versorgen, und zwar flächendeckend und ohne gewinnorientierte Überlegungen", stellt VCI-Präsident Christian Kullmann klar. Die Unternehmensberatung Boston Consulting Gorup hat den Chemieverband beim Aufbau der Plattform unterstützt.

