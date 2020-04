Die deutliche Zwischenerholung hat inzwischen einen Dämpfer erhalten - ausgehend von einer sich eintrübenden Nachrichtenlage in den USA. Somit könnte sich das vermeintliche technische Kaufsignal im Nasdaq als Bullenfalle entpuppen bzw. als Ende einer Bärenmarktrally. Vorsicht ist also kurzfristig weiterhin ebenso geboten wie die Konzentration auf potenzielle Turnaround-Chancen. Und diese werden vor allem in einer Branche immer gewaltiger - nämlich in der deutschen Automobilindustrie samt Zulieferer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...