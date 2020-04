Wie die Erste Group mitteilt, hat der Vorstand beschlossen, den Finanzausblick für das Geschäftsjahr 2020, der ursprünglich im Zuge des Kapitalmarkttages am 21. November 2019 veröffentlicht und am 28. Februar 2020 unter Einbeziehung eines Coronavirus-Risikofaktors bestätigt wurde, zurückzuziehen. Der Vorstand der Erste Group plant den Finanzausblick zu aktualisieren sobald die wirtschaftlichen Auswirkungen der Ausgangsbeschränkungen und Kreditrückzahlungsmoratorien besser quantifizierbar seien, wie es heißt. Ein vollständiges Geschäftsupdate erfolgt mit Veröffentlichung der Q1 20-Finanzzahlen am 30. April 2020. Die Maßnahmen und Auswirkungen der Corona-Krise hätten zu einer signifikanten Verschlechterung des wirtschaftlichen Ausblicks geführt; manche dieser ...

