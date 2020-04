Das erste Quartal ist zu Ende und hat für die Finanzmärkte den kürzesten und schwersten Aktienmarktcrash der Geschichte hervorgebracht. Zu Beginn des Quartals erreichten die internationalen Indizes noch reihenweise Höchststände, am Ende des Quartals verlor der Dax nahezu 40 % in vier Wochen. Auch wenn es eine kleine Zwischenerholung gab, weiß niemand, wo die Reise wirklich hingeht. Die Bekämpfung des Covid-19-Virus führt zu einem Totalstillstand des öffentlichen Lebens in den betroffenen Staaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...