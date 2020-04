Eigentlich keine große Überraschung: Wegen des weitestgehend eingestellten Flugbetriebs meldet die Lufthansa für rund 87.000 Beschäftigte - also zwei Drittel der Belegschaft - Kurzarbeit an. Diese Maßnahme soll voraussichtlich erst einmal bis August andauern. Zudem werden staatliche Hilfen weiterhin in Betracht gezogen. Die Lufthansa-Aktie verliert zur Wochenmitte als meistgehandelter Wert in Stuttgart rund 3,9 Prozent auf 8,24 Euro. EUWAX ____________________________________________________________________________ ...

