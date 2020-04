Was in Deutschland aus Biomüll wird, ist ganz verschieden. Seit 2015 besteht "eigentlich" für jeden die Pflicht, Biomüll gesondert zu sammeln. Doch bis heute wandern immer noch 50 Prozent des wertvollen Guts in den Restmüll. Allerdings gibt es Landkreise, in denen es sogar erwünscht ist, dass die Restabfälle aus Haushalten gemeinsam mit dem Biomüll in der Restmüll-Tonne landen: Die Landkreise Ortenaukreis und Emmendingen im Südwesten Deutschlands gehören dazu. Hier sollen Biomüll und Restmüll ausdrücklich gemischt werden. Das Trennen übernimmt der dort ansässige Deponiebetreiber, der Zweckverband Abfallbehandlung Kahlenberg. Dieser freut sich besonders über den Biomüll, denn in Biogasanlagen werden die wertvollen Kohlenstoffverbindungen aus dem Abfall mit Hilfe von Bakterien in Biogas verwandelt - mit einem Methananteil von 70 Vol.-%.

Hohe Anforderungen an die Überwachung

Im Zentrum der mehrstufigen Abfallbehandlung steht die biologische Behandlung, während der die Abfälle mit Wasser gemischt und zerkleinert werden. Pressen trennen anschließend verbleibende Feststoffe und Prozesswasser voneinander. Die im Wasser verbliebenen organischen Inhaltsstoffe können erst jetzt innerhalb der Stahlwände der drei grünen, über 17 m hohen Biogas-Fermenter ihre Arbeit aufnehmen. Jetzt kommt es darauf an, dass jeder der folgenden Teilschritte im Entstehungsprozess des Biogases optimal abgestimmt ist. Dies erfordert zuverlässige Messsysteme, die sowohl den effizienten Einsatz an flüssigem Substrat als auch die Erträge optimieren. Beides wird nur dann erreicht, wenn die bakterienspezifischen Rahmenbedingungen für einen optimalen Ablauf genau eingehalten werden. Jeder Fermentierungsprozess ist letztlich ein Balanceakt, bei dem schon geringfügige Abweichungen das Gleichgewicht gefährden können.

Differenzdruckmessung am Fermenter

An ...

Den vollständigen Artikel lesen ...