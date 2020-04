Vorerst einmal zu Ende ging die Erholung an den europäischen Börsen am gestrigen Handelstag, die starke Ausbreitung des Corona-Virus in den USA liess die Anleger wieder vorsichtig werden und der Euro Stoxx 50 musste einem Rückschlag von 3,8% hinnehmen. Auch für die anderen großen europäischen Indices ging es nach unten, der CAC 40 gab 4,3% ab, der Dax endete 3,9% tiefer und in London rutschte der FTSE 100 um 3,8% nach unten. Wirtschaftsdaten aus allen Weltregionen zeigen erste Rückgänge, ausgelöst durch die Viruskrise, in Japan trübte sich die Wirtschaftsstimmung erheblich ein, Stimmungsindikatoren aus der europäischen und amerikanischen Industrie gaben ebenfalls nach und in den USA baute der Privatsektor erstmals seit etwa ...

