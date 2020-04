Die Corona-Krise schlägt mit voller Wucht auf die Dividendensaison durch: Selbst in einem "Best Case"-Szenario werden die 160 in den Auswahl-Indices DAX, MDAX und SDAX enthaltenen deutschen Aktiengesellschaften 2020 nur gut 44 Milliarden Euro an ihre Aktionäre überweisen - rund 14 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Je nachdem, wie lange der virusbedingte Schockfrost der Wirtschaft anhält, könnte das Ausschüttungsvolumen aber auch noch deutlich niedriger ausfallen. Das ist ein Ergebnis der Dividendenstudie Deutschland, die ich am heutigen Donnerstag gemeinsam mit meinen langjährigen Wegbegleitern Marc Tüngler (DSW Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz) und Prof. Eric Frère (FOM Hochschule) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...