Experte: "Die Schwankungen nehmen ab und es sieht so aus, als würde die Neigung zu panischen Verkaufsreaktionen geringer werden."Tokio / Hongkong / Shanghai - Am Donnerstag haben die asiatischen Börsen sich in unterschiedliche Richtungen bewegt. Während es in Japan abermals zu Verlusten kam, schlugen sich die chinesischen Märkte besser. In Südkorea ging es sogar deutlich nach oben. In dem Land war die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus wieder auf unter 100 gesunken.

