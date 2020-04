Der französische Mischkonzern Bouygues (ISIN: FR0000120503) zieht seinen Dividendenvorschlag für die Hauptversammlung am 23. April 2020 zurück. Der Aufsichtsrat will sich im August erneut zusammensetzen und Möglichkeiten für die Ausschüttung einer Dividende für das Jahr 2019 beraten. Die Hauptversammlung am 23. April 2020 sei ohne physische Präsenz der Aktionäre geplant. Bouygues zieht auch den Ausblick für das Jahr 2020 zurück. ...

