Die vorläufigen Zahlen von Grenke konnten die Anleger nur kurz begeistern. Denn die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Prognose und die Dividende bleiben weiterhin unklar."Inwieweit und in welchem Umfang die Covid-19-Pandemie Einfluss auf die weitere Geschäfts- und Ergebnisentwicklung haben wird, ist aktuell nicht verbindlich abschätzbar und nicht in der am 11. Februar veröffentlichten Prognose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...