Als Zulieferer der pharmazeutischen Industrie will Marchesini seinen Kunden zur Seite stehen, damit sie die Patienten mit den benötigten Medikamenten versorgen können, so das Unternehmen und setzt verstärkt auf Remote Services. Die Marchesini Gruppe ist in 68 Ländern mit 14 Tochtergesellschaften vertreten (Frankreich, China, Belgien, Indien, Polen, Russland, Skandinavien, Schweden, Ukraine, USA, Schweiz, Deutschland, Großbritannien, Mexiko) und verfügt über ein Netz von 35 Vertretungen, um jeden Tag mit seinen Kunden in Kontakt zu bleiben. Um in der gegenwärtigen Situation die bestmögliche Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...