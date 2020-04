Der Marktcrash hat viele Anleger überrascht. Ein starker Rückgang der Aktienkurse könnte jedoch auch als eine Anlagechance gesehen werden, insbesondere angesichts der hohen Bewertungen der letzten Jahre. In dieser Analyse bewerten wir, wie bestimmte Aktienindizes im Vergleich zueinander stehen und untersuchen, wie sich die vergangenen Bärenmärkte in den USA abgespielt haben. Welche Märkte bieten einen besseren Wert? Die Coronavirus-Pandemie hat an den weltweiten Aktienmärkten massive Einbrüche verursacht. Einige wurden härter getroffen als andere, aber niemand wurde verschont. Als sich die Situation jedoch beruhigte, begann man sich zu fragen, welche Märkte zu den Gewinnern gehören könnten, wenn die Erholung einsetzt. Die Anleger versuchen oft Aktien herauszufiltern, die während der Krise oder in der anfänglichen Erholungsphase eine Outperformance erzielen könnten, aber ebenso gut könnte diese Logik auf die gesamten Märkte (Indizes) angewendet werden. Unser Ansatz bestand darin, die aktuellen Kennzahlen - KGV und KUV - zu betrachten und mit dem 10-Jahresdurchschnitt zu vergleichen. Offensichtlich werden sich die Unternehmensergebnisse im Laufe des nächsten Jahres erheblich verschlechtern, sodass Anleger mit einem erheblichen Abschlag vom Durchschnitt ...

